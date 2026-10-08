登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 25
Al-Anbiya
25
21:25
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الاه الا انا فاعبدون ٢٥
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥
وَمَآ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
مِن
ﱃ
قَبۡلِكَ
ﱄ
مِن
ﱅ
رَّسُولٍ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
نُوحِيٓ
ﱈ
إِلَيۡهِ
ﱉ
أَنَّهُۥ
ﱊ
لَآ
ﱋ
إِلَٰهَ
ﱌ
إِلَّآ
ﱍ
أَنَا۠
ﱎ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱏ
٢٥
ﱐ
在你之前，我所派遣的使者，都奉到我的启示： 除我之外绝无应受崇拜的。所以你们应当崇拜我。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。