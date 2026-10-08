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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 24
Al-Anbiya
24
21:24
ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هاذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون ٢٤
أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ ۖ هَـٰذَا ذِكْرُ مَن مَّعِىَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِى ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۖ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٢٤
أَمِ
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
قُلۡ
ﳊ
هَاتُواْ
ﳋ
بُرۡهَٰنَكُمۡۖ
ﳌﳍ
هَٰذَا
ﳎ
ذِكۡرُ
ﳏ
مَن
ﳐ
مَّعِيَ
ﳑ
وَذِكۡرُ
ﳒ
مَن
ﳓ
قَبۡلِيۚ
ﳔﳕ
بَلۡ
ﳖ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﳗ
لَا
ﳘ
يَعۡلَمُونَ
ﳙ
ٱلۡحَقَّۖ
ﳚﳛ
فَهُم
ﳜ
مُّعۡرِضُونَ
ﳝ
٢٤
ﳞ
难道他们除真主外还事奉许多神明吗？你说：你们拿证据来吧，这是对于我的同道者的记念，也是对于在我之前者的记念，但他们大半不知真理，背弃它。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。