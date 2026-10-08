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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 22
Al-Anbiya
22
21:22
لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٢٢
لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٢٢
لَوۡ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
فِيهِمَآ
ﲰ
ءَالِهَةٌ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
ٱللَّهُ
ﲳ
لَفَسَدَتَاۚ
ﲴﲵ
فَسُبۡحَٰنَ
ﲶ
ٱللَّهِ
ﲷ
رَبِّ
ﲸ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲹ
عَمَّا
ﲺ
يَصِفُونَ
ﲻ
٢٢
ﲼ
除真主外，假若天地间还有许多神明，那末，天地必定破坏了。赞颂真主--宝座的主--是超乎他们的描述的。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。