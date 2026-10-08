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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 21
Al-Anbiya
21
21:21
ام اتخذوا الهة من الارض هم ينشرون ٢١
أَمِ ٱتَّخَذُوٓا۟ ءَالِهَةًۭ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ٢١
أَمِ
ﲦ
ٱتَّخَذُوٓاْ
ﲧ
ءَالِهَةٗ
ﲨ
مِّنَ
ﲩ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲪ
هُمۡ
ﲫ
يُنشِرُونَ
ﲬ
٢١
ﲭ
难道他们把大地上许多东西当神明，而那些神明能使死人复活吗？
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。