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经注: Al-Anbiya 21:2
Al-Anbiya
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
ﱉ
يَأۡتِيهِم
ﱊ
مِّن
ﱋ
ذِكۡرٖ
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّبِّهِم
ﱎ
مُّحۡدَثٍ
ﱏ
إِلَّا
ﱐ
ٱسۡتَمَعُوهُ
ﱑ
وَهُمۡ
ﱒ
يَلۡعَبُونَ
ﱓ
٢
ﱔ
每逢有新的记念，从他们的主降临他们，他们倾听它，并加以嘲笑。
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Tafsir Fathul Majid
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