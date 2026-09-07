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经注: Al-Anbiya 21:2
Al-Anbiya
2
21:2
ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٢
مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍۢ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢
مَا
ﱉ
يَأۡتِيهِم
ﱊ
مِّن
ﱋ
ذِكۡرٖ
ﱌ
مِّن
ﱍ
رَّبِّهِم
ﱎ
مُّحۡدَثٍ
ﱏ
إِلَّا
ﱐ
ٱسۡتَمَعُوهُ
ﱑ
وَهُمۡ
ﱒ
يَلۡعَبُونَ
ﱓ
٢
ﱔ
每逢有新的记念，从他们的主降临他们，他们倾听它，并加以嘲笑。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hakuna kitu chochote katika Qur’ani chenye kuteremka, kinachosomwa kwao na chenye kuwakumbusha upya, isipokuwa huwa wakikisikia wakiwa katika hali ya kucheza na kufanya shere.