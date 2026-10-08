登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 19
Al-Anbiya
19
21:19
وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ١٩
وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩
وَلَهُۥ
ﲑ
مَن
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲔ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲕﲖ
وَمَنۡ
ﲗ
عِندَهُۥ
ﲘ
لَا
ﲙ
يَسۡتَكۡبِرُونَ
ﲚ
عَنۡ
ﲛ
عِبَادَتِهِۦ
ﲜ
وَلَا
ﲝ
يَسۡتَحۡسِرُونَ
ﲞ
١٩
ﲟ
凡在天地间的，都是他的；凡在他那里的，都虔诚地崇拜他，既不傲慢，又不疲倦。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。