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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 15
Al-Anbiya
15
21:15
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ١٥
فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ ١٥
فَمَا
ﱥ
زَالَت
ﱦ
تِّلۡكَ
ﱧ
دَعۡوَىٰهُمۡ
ﱨ
حَتَّىٰ
ﱩ
جَعَلۡنَٰهُمۡ
ﱪ
حَصِيدًا
ﱫ
خَٰمِدِينَ
ﱬ
١٥
ﱭ
那句话，将要常为他们的哀号，直到我使他们变成谷茬和死灰。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。