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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 103
Al-Anbiya
103
21:103
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملايكة هاذا يومكم الذي كنتم توعدون ١٠٣
لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١٠٣
لَا
ﱌ
يَحۡزُنُهُمُ
ﱍ
ٱلۡفَزَعُ
ﱎ
ٱلۡأَكۡبَرُ
ﱏ
وَتَتَلَقَّىٰهُمُ
ﱐ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱑ
هَٰذَا
ﱒ
يَوۡمُكُمُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
كُنتُمۡ
ﱕ
تُوعَدُونَ
ﱖ
١٠٣
ﱗ
不使他们忧愁最大的恐怖。众天神将欢迎他们（说）：这是你们曾受应许的日子。
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Tafsir Fathul Majid
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