登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Anbiya 阿雅 102
Al-Anbiya
102
21:102
لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون ١٠٢
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ ١٠٢
لَا
ﱁ
يَسۡمَعُونَ
ﱂ
حَسِيسَهَاۖ
ﱃﱄ
وَهُمۡ
ﱅ
فِي
ﱆ
مَا
ﱇ
ٱشۡتَهَتۡ
ﱈ
أَنفُسُهُمۡ
ﱉ
خَٰلِدُونَ
ﱊ
١٠٢
ﱋ
而不闻其最微的声音，他们将永居在自己所爱好的享乐中，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。