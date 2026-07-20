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Al-Insan
9
76:9
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩
إِنَّمَا
نُطۡعِمُكُمۡ
لِوَجۡهِ
ٱللَّهِ
لَا
نُرِيدُ
مِنكُمۡ
جَزَآءٗ
وَلَا
شُكُورًا
٩
我们只为爱戴真主而赈济你们，我们不望你们的报酬和感谢。
经注
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反思
答案
基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى،
ويقولون بلسان الحال:
{ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا }
أي: لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا.