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经注: Al-Insan 76:8
Al-Insan
8
76:8
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ﱑ
ٱلطَّعَامَ
ﱒ
عَلَىٰ
ﱓ
حُبِّهِۦ
ﱔ
مِسۡكِينٗا
ﱕ
وَيَتِيمٗا
ﱖ
وَأَسِيرًا
ﱗ
٨
ﱘ
他们为喜爱真主而赈济贫民、孤儿、俘虏。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。