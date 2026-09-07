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经注: Al-Insan 76:7
Al-Insan
7
76:7
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧
يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًۭا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًۭا ٧
يُوفُونَ
ﱉ
بِٱلنَّذۡرِ
ﱊ
وَيَخَافُونَ
ﱋ
يَوۡمٗا
ﱌ
كَانَ
ﱍ
شَرُّهُۥ
ﱎ
مُسۡتَطِيرٗا
ﱏ
٧
ﱐ
他们履行誓愿，并畏惧灾难普降日。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ﴾ في طاعة الله ﴿وَیَخَافُونَ یَوۡمࣰا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِیرࣰا ٧﴾ منتشرا