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经注: Al-Insan 76:6
Al-Insan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
ﱁ
يَشۡرَبُ
ﱂ
بِهَا
ﱃ
عِبَادُ
ﱄ
ٱللَّهِ
ﱅ
يُفَجِّرُونَهَا
ﱆ
تَفۡجِيرٗا
ﱇ
٦
ﱈ
即真主的众仆所饮的一道泉水，他们将使它大量涌出。
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基拉特
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Al-Sa'di
Райские жители будут пить прекрасный напиток из источника вместе с остальными рабами Аллаха. Их чаши будут наполнены, и они не будут опасаться того, что их источник иссякает. Он изливается и течет, а рабы Аллаха направляют его ручьи, когда пожелают и как пожелают. По своему усмотрению они спускают его ручьи в цветущие сады и зеленые луга, дают им течь вокруг дворцов и прекрасных обителей. Они направляют их, куда пожелают. Далее Всевышний Аллах упомянул некоторые из их благодеяний и сказал: