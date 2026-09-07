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经注: Al-Insan 76:6
Al-Insan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
ﱁ
يَشۡرَبُ
ﱂ
بِهَا
ﱃ
عِبَادُ
ﱄ
ٱللَّهِ
ﱅ
يُفَجِّرُونَهَا
ﱆ
تَفۡجِيرٗا
ﱇ
٦
ﱈ
即真主的众仆所饮的一道泉水，他们将使它大量涌出。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kinywaji hiki kilichochanganywa na kafuri, ni chemchemi wanayokunywa waja wa Mwenyezi Mungu, wanaitumia na kuipitisha wanavyotaka mapitisho mazuri.