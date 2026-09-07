登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Insan 76:5
Al-Insan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ﳑ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﳒ
يَشۡرَبُونَ
ﳓ
مِن
ﳔ
كَأۡسٖ
ﳕ
كَانَ
ﳖ
مِزَاجُهَا
ﳗ
كَافُورًا
ﳘ
٥
ﳙ
善人们必得饮含有樟脑的醴泉，
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)
] وه چاكهكاران لهناو بهههشتدا له گڵاس و قاپێكدا خواردنهوهو مهی¬یان پێ ئهدرێ كه تێكهڵ كراوه به كافور كه خواردنهوهیهكی فێنك و ساردو بۆن و تام خۆشه.