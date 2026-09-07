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经注: Al-Insan 76:5
Al-Insan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ﳑ
ٱلۡأَبۡرَارَ
ﳒ
يَشۡرَبُونَ
ﳓ
مِن
ﳔ
كَأۡسٖ
ﳕ
كَانَ
ﳖ
مِزَاجُهَا
ﳗ
كَافُورًا
ﳘ
٥
ﳙ
善人们必得饮含有樟脑的醴泉，
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ﴾ جمع بر أو بار وهم المطيعون ﴿یَشۡرَبُونَ مِن كَأۡسࣲ﴾ هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾ ما تمزج به ﴿كَافُورًا ٥﴾