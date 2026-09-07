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经注: Al-Insan 76:4
Al-Insan
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
ﳊ
أَعۡتَدۡنَا
ﳋ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳌ
سَلَٰسِلَاْ
ﳍ
وَأَغۡلَٰلٗا
ﳎ
وَسَعِيرًا
ﳏ
٤
ﳐ
我确已为不信者预备许多铁链、铁圈和火狱。
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基拉特
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Al-Sa'di
Мы приготовили для тех, кто не уверовал в Аллаха, счел лжецами посланников и осмелился на ослушание Господа, огненные цепи. Всевышний сказал: «Потом бросьте его в Ад и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!» (69:31– 32). Им также уготовлены оковы, которыми привязывают руки мучеников к их шеям, и огонь, опаляющий их кожу и обжигающий их тела. Всевышний сказал: «Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения» (4:56). Это - бесконечное наказание, в котором они пребудут вечно.