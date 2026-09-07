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经注: Al-Insan 76:4
Al-Insan
4
76:4
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
إِنَّآ
ﳊ
أَعۡتَدۡنَا
ﳋ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﳌ
سَلَٰسِلَاْ
ﳍ
وَأَغۡلَٰلٗا
ﳎ
وَسَعِيرًا
ﳏ
٤
ﳐ
我确已为不信者预备许多铁链、铁圈和火狱。
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (٤)
] جا ئهوهى كوفر ههڵبژێرێت ئهوا ئێمه بۆ كافران كۆت و زنجیرو ئاگری سووتێنهری گڕو بڵێسهداری دۆزهخمان بۆ داناون.