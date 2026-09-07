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经注: Al-Insan 76:31
Al-Insan
31
76:31
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
يُدۡخِلُ
ﱵ
مَن
ﱶ
يَشَآءُ
ﱷ
فِي
ﱸ
رَحۡمَتِهِۦۚ
ﱹﱺ
وَٱلظَّٰلِمِينَ
ﱻ
أَعَدَّ
ﱼ
لَهُمۡ
ﱽ
عَذَابًا
ﱾ
أَلِيمَۢا
ﱿ
٣١
ﲀ
他使他所意欲的人，入在他的慈恩中。至於不义的人们，他已为他们预备了痛苦的刑罚。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Anamuingiza Anayemtaka miongoni mwa waja Wake katika rehema Yake na radhi Yake, na wao ni wale walioamini. Na Amewaandalia madhalimu waliokiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu adhabu yenye kuumiza.