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经注: Al-Insan 76:30
Al-Insan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
ﱨ
تَشَآءُونَ
ﱩ
إِلَّآ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَشَآءَ
ﱬ
ٱللَّهُۚ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
ٱللَّهَ
ﱰ
كَانَ
ﱱ
عَلِيمًا
ﱲ
حَكِيمٗا
ﱳ
٣٠
ﱴ
除真主意欲外，你们决不意欲。真主是全知的，是至睿的。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na hamtataka jambo lolote miongoni mwa mambo isipokuwa kwa makadirio ya Mwenyezi Mungu na matakwa Yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi wa hali za viumbe Vyake, ni Mwingi wa hekima katika uendeshaji na utengezaji Wake.