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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Insan 阿雅 3
Al-Insan
3
76:3
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
إِنَّا
ﳂ
هَدَيۡنَٰهُ
ﳃ
ٱلسَّبِيلَ
ﳄ
إِمَّا
ﳅ
شَاكِرٗا
ﳆ
وَإِمَّا
ﳇ
كَفُورًا
ﳈ
٣
ﳉ
我确已指引他正道，他或是感谢，或是辜负。
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