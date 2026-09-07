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经注: Al-Insan 76:29
Al-Insan
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
ﱝ
هَٰذِهِۦ
ﱞ
تَذۡكِرَةٞۖ
ﱟﱠ
فَمَن
ﱡ
شَآءَ
ﱢ
ٱتَّخَذَ
ﱣ
إِلَىٰ
ﱤ
رَبِّهِۦ
ﱥ
سَبِيلٗا
ﱦ
٢٩
ﱧ
这确是教诲，谁愿意觉悟，谁可以选择一条通达他的主的道路。
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基拉特
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যে ইচ্ছে করে সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে।