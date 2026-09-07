登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Insan 76:28
Al-Insan
28
76:28
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
ﱒ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
ﱓ
وَشَدَدۡنَآ
ﱔ
أَسۡرَهُمۡۖ
ﱕﱖ
وَإِذَا
ﱗ
شِئۡنَا
ﱘ
بَدَّلۡنَآ
ﱙ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
ﱚ
تَبۡدِيلًا
ﱛ
٢٨
ﱜ
我创造了他们，并使他们的体格坚实。如果我意欲，我将以像他们一样的人代替他们。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
] ئێمه مرۆڤمان دروست كردووه [
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ
] وه دهمارهكانیمان ههمووی توند بهیهكهوه بهستووه [
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨)
] وه ئهگهر ویستمان لێ بێ ئهمان لهناو ئهبهین وه كهسانێكی تر ئههێنین كه گوێڕایهڵى و عیبادهتی خوای گهوره بكهن.