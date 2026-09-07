登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Insan 76:28
Al-Insan
28
76:28
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
ﱒ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
ﱓ
وَشَدَدۡنَآ
ﱔ
أَسۡرَهُمۡۖ
ﱕﱖ
وَإِذَا
ﱗ
شِئۡنَا
ﱘ
بَدَّلۡنَآ
ﱙ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
ﱚ
تَبۡدِيلًا
ﱛ
٢٨
ﱜ
我创造了他们，并使他们的体格坚实。如果我意欲，我将以像他们一样的人代替他们。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi Ndio tuliowaumba na tukalipa uthabiti umbo lao. Na tunapotaka tunawaangamiza na kuwaleta watu walio watiifu zaidi wa Mwenyezi Mungu kuliko wao.