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经注: Al-Insan 76:27
Al-Insan
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
ﱉ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱊ
يُحِبُّونَ
ﱋ
ٱلۡعَاجِلَةَ
ﱌ
وَيَذَرُونَ
ﱍ
وَرَآءَهُمۡ
ﱎ
يَوۡمٗا
ﱏ
ثَقِيلٗا
ﱐ
٢٧
ﱑ
这等人的确爱好现世，而忽视未来的严重的一日。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hakika hawa washirikina wanaupenda ulimwengu na wanaushughulikia, na wanakuacha nyuma ya migongo yao kule kufanya matendo ya kuwafaa Akhera na kuwaokoa katika Siku yenye shida kubwa.