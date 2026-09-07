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经注: Al-Insan 76:27
Al-Insan
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
ﱉ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱊ
يُحِبُّونَ
ﱋ
ٱلۡعَاجِلَةَ
ﱌ
وَيَذَرُونَ
ﱍ
وَرَآءَهُمۡ
ﱎ
يَوۡمٗا
ﱏ
ثَقِيلٗا
ﱐ
٢٧
ﱑ
这等人的确爱好现世，而忽视未来的严重的一日。
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Tafseer Jalalayn
﴿إِنَّ هَـٰۤؤُلَاۤءِ یُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ﴾ الدنيا ﴿وَیَذَرُونَ وَرَاۤءَهُمۡ یَوۡمࣰا ثَقِیلࣰا ٢٧﴾ شديدا أي يوم القيامة لا يعملون له