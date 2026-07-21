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Al-Insan
24
76:24
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ٢٤
فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا ٢٤
فَٱصۡبِرۡ
لِحُكۡمِ
رَبِّكَ
وَلَا
تُطِعۡ
مِنۡهُمۡ
ءَاثِمًا
أَوۡ
كَفُورٗا
٢٤
故你应当忍受你的主的判决。你不要顺从他们中任何犯罪的人，或孤恩的人。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
] تۆ ئارام بگره لهبهر قهزاو بڕیاری خوای گهورهدا [
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤)
] وه تۆ گوێڕایهڵی كافران مهكه كه زۆر تاوانبارن له كردهوهدا وه كافرن به دڵ.