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Al-Insan
21
76:21
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
他们将穿著绫罗锦缎的绿袍，他们将享受银镯的装饰，他们的主，将以纯洁的饮料赏赐他们。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
Обитатели Рая будут облачены в убранства из шелка высшего качества - зеленого атласа и парчи. Атлас - это плотная шелковая ткань, а парча - нежная. Как мужчины, так и женщины в Раю будут носить браслеты. Таково обещание Аллаха, и обещание это истинно, ибо речь Господа миров самая правдивая. Он напоит Своих рабов напитком чистым -не мутным и не причиняющим беспокойство. Этот чистый напиток будет очищать внутренности праведников от шлаков и всего, что может причинить вред.