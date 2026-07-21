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Al-Insan
19
76:19
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ١٩
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًۭا مَّنثُورًۭا ١٩
۞ وَيَطُوفُ
عَلَيۡهِمۡ
وِلۡدَٰنٞ
مُّخَلَّدُونَ
إِذَا
رَأَيۡتَهُمۡ
حَسِبۡتَهُمۡ
لُؤۡلُؤٗا
مَّنثُورٗا
١٩
许多长生不老的少年，轮流著服侍他们。当你看见那些少年的时候，你以为他们是些散漫的珍珠。
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基拉特
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَیَطُوفُ عَلَیۡهِمۡ وِلۡدَ ٰنࣱ مُّخَلَّدُونَ﴾ بصفة الولدان لا يشيبون ﴿إِذَا رَأَیۡتَهُمۡ حَسِبۡتَهُمۡ﴾ لحسنهم وانتشارهم في الخدمة ﴿لُؤۡلُؤࣰا مَّنثُورࣰا ١٩﴾ من سلكه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك