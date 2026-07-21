登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
16
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِيرَاْ
مِن
فِضَّةٖ
قَدَّرُوهَا
تَقۡدِيرٗا
١٦
晶莹如玻璃的银杯，他们预定每杯的容量。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦)
] وه ئهو كوپ و قاپانه له زیوه بهڵام خوای گهورهش تهقدیری كردووه كه بهدهست ئهیگرن پڕ به دهستیانه، وه پڕ به دهستی خزمهتكارهكانه، وه پڕ به دهمیشیانه ئهوهندهی كه تێری پێ بخۆن ئهوهندهی تیایه نه زیاتر نه كهمتر .