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Al-Insan
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقَىٰهُمُ
ٱللَّهُ
شَرَّ
ذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمِ
وَلَقَّىٰهُمۡ
نَضۡرَةٗ
وَسُرُورٗا
١١
故真主将为他们防御那日的灾难，并赏赐他们光华和快乐。
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ }
فلا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة
[هذا يومكم الذي كنتم توعدون]
.
{ وَلَقَّاهُمْ }
أي: أكرمهم وأعطاهم
{ نَضْرَةً }
في وجوههم
{ وَسُرُورًا }
في قلوبهم، فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن