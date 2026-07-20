登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
我们的确畏惧从我们的主发出的严酷的一日。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا }
أي: شديد الجهمة والشر
{ قَمْطَرِيرًا }
أي: ضنكا ضيقا،