翻译
按语言和译者浏览《古兰经》译本。
Afar1 翻译
Albanian2 翻译
Amazigh1 翻译
Amharic2 翻译
Arabic1 翻译
Asante1 翻译
Assamese1 翻译
Azeri2 翻译
Bambara2 翻译
Bengali4 翻译
Bosnian3 翻译
Bulgarian1 翻译
Central khmer2 翻译
Chechen1 翻译
Chinese3 翻译
Croatian1 翻译
Czech1 翻译
Dari1 翻译
Divehi2 翻译
Dutch3 翻译
English9 翻译
M.A.S. Abdel HaleemAbdul HaleemDr. Mustafa KhattabDr. Mustafa KhattabT. UsmaniMufti Taqi UsmaniA. Maududi (Tafhim commentary)Sayyid Abul Ala MaududiM. PickthallMohammed Marmaduke William PickthallA. Yusuf AliAbdullah Yusuf AliSaheeh InternationalSaheeh InternationalTranslation provided by IslamHouse.comAl-Hilali & KhanMuhammad Taqi-ud-Din al-Hilali & Muhammad Muhsin KhanTranslation provided by IslamHouse.comTransliterationTransliteration
Filipino1 翻译
Finnish1 翻译
French3 翻译
Fulah1 翻译
Ganda1 翻译
German2 翻译
Gujarati1 翻译
Hausa1 翻译
Hebrew1 翻译
Hindi1 翻译
Indonesian3 翻译
Italian1 翻译
Japanese2 翻译
Kannada2 翻译
Kazakh2 翻译
Kinyarwanda1 翻译
Korean2 翻译
Kurdish2 翻译
Kyrgyz, kirghiz1 翻译
Lingala1 翻译
Lithuanian1 翻译
Macedonian1 翻译
Malay1 翻译
Malayalam3 翻译
Maranao1 翻译
Marathi1 翻译
Moore1 翻译
Nepali1 翻译
Norwegian1 翻译
Oromo1 翻译
Pashto2 翻译
Persian2 翻译
Polish1 翻译
Portuguese2 翻译
Punjabi1 翻译
Romanian3 翻译
Rundi1 翻译
Russian3 翻译
Serbian1 翻译
Sindhi1 翻译
Sinhala, sinhalese1 翻译
Somali2 翻译
Spanish3 翻译
Swahili2 翻译
Swedish1 翻译
Tagalog1 翻译
Tajik3 翻译
Tamil3 翻译
Tatar1 翻译
Telugu1 翻译
Thai2 翻译
Turkish5 翻译
Uighur, uyghur1 翻译
Ukrainian1 翻译
Urdu8 翻译
Fatah Muhammad JalandhariFatah Muhammad JalandhariMaulana Muhammad JunagarhiMaulana Muhammad JunagarhiTranslation provided by IslamHouse.comFi Zilal al-Qur'anSayyid Ibrahim QutbShaykh al-Hind Mahmud al-Hasan (with Tafsir E Usmani)Shaykh al-Hind Mahmud al-HasanBayan-ul-Quran (Dr. Israr Ahmad)Dr. Israr AhmadTafheem e Qur'an - Syed Abul A'la MaududiSayyid Abul Ala MaududiAbul Ala Maududi (Roman Urdu)Abul Ala MaududiMaulana Wahiduddin KhanMaulana Wahiduddin Khan
Uzbek4 翻译
Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (Latin)Muhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comAlauddin MansourAlauddin MansourTranslation provided by IslamHouse.comMuhammad Sodik Muhammad YusufMuhammad Sodik Muhammad YusufTranslation provided by IslamHouse.comRowwad Translation CenterTranslation provided by IslamHouse.com