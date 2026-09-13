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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 95
Yusuf
95
12:95
قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم ٩٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَـٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩٥
قَالُواْ
ﳇ
تَٱللَّهِ
ﳈ
إِنَّكَ
ﳉ
لَفِي
ﳊ
ضَلَٰلِكَ
ﳋ
ٱلۡقَدِيمِ
ﳌ
٩٥
ﳍ
They replied, “By Allah! You are definitely still in your old delusion.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.