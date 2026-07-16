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Yusuf
8
12:8
اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين ٨
إِذْ قَالُوا۟ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٨
إِذۡ
قَالُواْ
لَيُوسُفُ
وَأَخُوهُ
أَحَبُّ
إِلَىٰٓ
أَبِينَا
مِنَّا
وَنَحۡنُ
عُصۡبَةٌ
إِنَّ
أَبَانَا
لَفِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٍ
٨
˹Remember˺ when they said ˹to one another˺, “Surely Joseph and his brother ˹Benjamin˺ are more beloved to our father than we, even though we are a group of so many.
1
Indeed, our father is clearly mistaken.
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السعدي Al-Sa'di
{ إِذْ قَالُوا ْ}
فيما بينهم:
{ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ ْ}
بنيامين،
أي:
شقيقه، وإلا فكلهم إخوة.
{ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌْ}
أي: جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة،
{ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ْ}
أي: لفي خطأ بيِّن، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه، ولا أمر نشاهده.