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Tafsir: Yusuf 12:60
Yusuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
لَّمۡ
تَأۡتُونِي
بِهِۦ
فَلَا
كَيۡلَ
لَكُمۡ
عِندِي
وَلَا
تَقۡرَبُونِ
٦٠
But if you do not bring him to me ˹next time˺, I will have no grain for you, nor will you ever come close to me again.”
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[
فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ
] بهڵام ئهگهر ئهمجاره هاتنهوه ئهو برایهتان نههێنا [
فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (٦٠)
] ئهوا هیچ شتێكتان پێ نافرۆشم وه جارێكی تر نزیك من مهكهونهوه.