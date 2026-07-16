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Yusuf
6
12:6
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذَٰلِكَ
يَجۡتَبِيكَ
رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ
مِن
تَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ
نِعۡمَتَهُۥ
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰٓ
ءَالِ
يَعۡقُوبَ
كَمَآ
أَتَمَّهَا
عَلَىٰٓ
أَبَوَيۡكَ
مِن
قَبۡلُ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
عَلِيمٌ
حَكِيمٞ
٦
And so will your Lord choose you ˹O Joseph˺, and teach you the interpretation of dreams, and perfect His favour upon you and the descendants of Jacob—˹just˺ as He once perfected it upon your forefathers, Abraham and Isaac. Surely your Lord is All-Knowing, All-Wise.”
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا رَأَيْت ﴿یَجۡتَبِیكَ﴾ يَخْتَارك ﴿رَبُّكَ وَیُعَلِّمُكَ مِن تَأۡوِیلِ ٱلۡأَحَادِیثِ﴾ تَعْبِير الرُّؤْيَا ﴿وَیُتِمُّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَیۡكَ﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿وَعَلَىٰۤ ءَالِ یَعۡقُوبَ﴾ أَوْلَاده ﴿كَمَاۤ أَتَمَّهَا﴾ بِالنُّبُوَّةِ ﴿عَلَىٰۤ أَبَوَیۡكَ مِن قَبۡلُ إِبۡرَ ٰهِیمَ وَإِسۡحَـٰقَۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِیمٌ﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِیمࣱ ٦﴾ فِي صنعه بهم