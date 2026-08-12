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Tafsir: Yusuf 12:43
Yusuf
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
إِنِّيٓ
أَرَىٰ
سَبۡعَ
بَقَرَٰتٖ
سِمَانٖ
يَأۡكُلُهُنَّ
سَبۡعٌ
عِجَافٞ
وَسَبۡعَ
سُنۢبُلَٰتٍ
خُضۡرٖ
وَأُخَرَ
يَابِسَٰتٖۖ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَأُ
أَفۡتُونِي
فِي
رُءۡيَٰيَ
إِن
كُنتُمۡ
لِلرُّءۡيَا
تَعۡبُرُونَ
٤٣
And ˹one day˺ the King
1
said, “I dreamt of seven fat cows eaten up by seven skinny ones; and seven green ears of grain and ˹seven˺ others dry. O chiefs! Tell me the meaning of my dream if you can interpret dreams.”
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ﴾ مَلِك مِصْر الرَّيَّان بْن الْوَلِيد ﴿إِنِّیۤ أَرَىٰ﴾ أَيْ رَأَيْت ﴿سَبۡعَ بَقَرَ ٰتࣲ سِمَانࣲ یَأۡكُلُهُنَّ﴾ يَبْتَلِعهُنَّ ﴿سَبۡعٌ﴾ مِنْ الْبَقَر ﴿عِجَافࣱ﴾ جَمْع عَجْفَاء ﴿وَسَبۡعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضۡرࣲ وَأُخَرَ﴾ أَيْ سَبْع سُنْبُلَات ﴿یَابِسَـٰتࣲۖ﴾ قَدْ الْتَوَتْ عَلَى الْخُضْر وَعَلَتْ عليها ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِی فِی رُءۡیَـٰیَ﴾ بَيِّنُوا لِي تَعْبِيرهَا ﴿إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡیَا تَعۡبُرُونَ ٤٣﴾ فَاعْبُرُوهَا