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Tafsir: Yusuf 12:40
Yusuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
تَعۡبُدُونَ
مِن
دُونِهِۦٓ
إِلَّآ
أَسۡمَآءٗ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
أَنتُمۡ
وَءَابَآؤُكُم
مَّآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
بِهَا
مِن
سُلۡطَٰنٍۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِ
أَمَرَ
أَلَّا
تَعۡبُدُوٓاْ
إِلَّآ
إِيَّاهُۚ
ذَٰلِكَ
ٱلدِّينُ
ٱلۡقَيِّمُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَ
ٱلنَّاسِ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٤٠
Whatever ˹idols˺ you worship instead of Him are mere names which you and your forefathers have made up
1
—a practice Allah has never authorized. It is only Allah Who decides. He has commanded that you worship none but Him. That is the upright faith, but most people do not know.
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Rebar Kurdish Tafsir
{بانگەواز كردنی دوو هاوەڵەكەی بەندینخانە بۆ یەكخواپەرستی} [
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
] ئێوه هیچ شتێك ناپهرستن له غهیری خوای گهوره تهنها كۆمهڵێك ناو نهبێت كه ئێوه خۆتان و باوك و باپیرانتان ناوتان ناوه [
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ
] خوای گهوره هیچ بهڵگهی لهسهر ئهو ناوانهو پهرستنی ئهو شتانه نهناردۆته خوارهوه، (ههموو ئهو دارو بهردانهى كه دهپهرسترێن و خهڵكى دهچنه سهریان و ههر یهكهیان ناوێكى ههیه ههمووى خهڵكى خۆیان ناویان ناون و هیچ بهڵگهیان لهسهر نیه) [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] حوكم و بڕیاردان تهنها بۆ خوای گهورهیه [
أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
] خوای گهوره فهرمانی كردووه كه هیچ كهسێك نهپهرستن تهنها خوای گهوره نهبێ بهتاك و تهنهاو شهریكی بۆ دانهنێن [
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
] ئا ئهمه دینی ڕاست و دامهزراوه كه خواى گهوره بهڵگهى لهسهر ناردۆته خوارهوهو فهرمانى پێكردووه [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠)
] بهڵام زۆربهی خهڵكی ئهم شته نازانن.