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Tafsir: Yusuf 12:28
Yusuf
28
12:28
فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ٢٨
فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ قَالَ إِنَّهُۥ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌۭ ٢٨
فَلَمَّا
رَءَا
قَمِيصَهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
قَالَ
إِنَّهُۥ
مِن
كَيۡدِكُنَّۖ
إِنَّ
كَيۡدَكُنَّ
عَظِيمٞ
٢٨
So when her husband saw that Joseph’s shirt was torn from the back, he said ˹to her˺, “This must be ˹an example˺ of the cunning of you ˹women˺! Indeed, your cunning is so shrewd!
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﴿فَلَمَّا رَءَا﴾ زَوْجهَا ﴿قَمِیصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرࣲ قَالَ إِنَّهُۥ﴾ أَيْ قَوْلك {مَا جَزَاۤءُ مَنۡ أَرَادَ} إلخ ﴿مِن كَیۡدِكُنَّۖ﴾ أيها النساء ﴿إِنَّ كَیۡدَكُنَّ عَظِیمࣱ ٢٨﴾