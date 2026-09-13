В повествованиях о судьбе Божьих пророков и посланников, а также их народов, содержится много наставлений и назиданий для тех, кто обладает разумом и размышляет над этими повествованиями. Благодаря им люди отличают праведников от злостных грешников и узнают, что одни непременно получат милость, которой были удостоены их предшественники, а другие непременно будут унижены. Благодаря им люди также узнают о великой мудрости и других совершенных качествах Аллаха. Они понимают, что только Он заслуживает того, чтобы Ему поклонялись и никого не приобщали к Нему в сотоварищи. Этот Священный Коран, в котором описаны некоторые сокровенные истории, не является вымышленным Писанием. Напротив, он подтверждает предыдущие Писания, полностью совпадает с ними и свидетельствует об их правдивости. В нем разъясняются все основные и второстепенные вопросы религии, в знании которых нуждаются рабы Аллаха, а также приводятся убедительные доводы и доказательства в пользу этого. Он является верным руководством и милостью для верующих людей, которые встают на прямой путь благодаря тому, что обретают знания об истине и отдают ей предпочтение, и которые удостаиваются Божьей милости благодаря тому, что заслуживают вознаграждение в мирской и будущей жизнях. Из этой славной истории можно сделать очень много полезных выводов. Достаточно отметить, что в самом начале ее Всевышний сказал: «Мы рассказываем тебе самый прекрасный рассказ» (12:3). Затем Он сказал: «Безусловно, Йусуф (Иосиф) и его братья стали знамениями для тех, кто спрашивает» (12:7). А в конце ее говорится: «В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом» (12:111). Вот некоторые из выводов и наставлений, о которых мы не упомянули в ходе настоящего толкования: 1. Эта история является одним из самых прекрасных и ясных повествований о том, как быстро может измениться положение человека. Одно испытание может смениться другим испытанием, трудности - милостью и благополучием, унижение - величием, рабство - властью, раскол - единением, печаль - радостью, благоденствие - нищетой, нищета - благоденствием, нужда - богатством, а отрицание - признанием. Благословен же Аллах, Который поведал нам эту историю, разъяснив ее самым прекрасным образом! 2. Толкование сновидений является законным и относится к важным областям знаний, которые Всевышний Аллах дарует, кому пожелает. Оно строится на соответствии и сходстве в названиях и качествах. Давайте рассмотрим сновидение Йусуфа, в котором солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились ему. Небесные светила являются украшением небосвода, приносят творениям большую пользу, и благодаря им люди находят правильную дорогу. Пророки и ученые являются украшениями земли, и благодаря им люди находят прямой путь во мраке невежества. Мать и отец Йусуфа были корнями, от которых произошли их сыновья, и если учесть, что родители должны символизироваться большим светом и большими размерами, чем их потомки, то можно было сказать, что солнцем была его мать, луной - его отец, а звездами - его братья. Арабское слово шамс ‘солнце’ - женского рода, а слова камар ‘луна’ и кавакиб ‘звезды’ - мужского рода, и это также свидетельствует в пользу упомянутого толкования. Если учесть, что солнце, луна и звезды поклонились ему, то можно было сказать, что Йусуфу предстояло заслужить уважение и почтение своих родителей и братьев. Воистину, один человек кланяется другому, когда желает выразить ему свое почтение и уважение. А это значило, что Йусуфу предстояло стать Божьим избранником и возвыситься над остальными людьми благодаря своим знаниям и другим достоинствам, которые вызывают уважение у окружающих. Именно поэтому его отец сказал: «Твой Господь изберет тебя, научит тебя толковать сны и одарит совершенной милостью тебя и род Йакуба (Иакова)» (12:6). 3. Давайте теперь рассмотрим сновидения двух юношей в темнице. Одному из них приснилось, что он разливает вино для своего господина. Обычно вино разливают слуги, и поэтому Йусуф решил, что юноше предстояло покинуть тюрьму, прислуживать другому человеку и подавать ему вино. Другому юноше приснилось, что на его голове лежит хлеб, который клюют птицы. Йусуф решил, что под этим хлебом подразумевается кожа и мясо головы, а также человеческие мозги. Он также решил, что тело юноши будет находиться на открытой местности, ибо только в этом случае птицы могут клевать кожу на голове человека. И поэтому он сказал, что юноша будет казнен и распят, после чего его тело выставят на открытой местности, и птицы будут клевать его в голову. Воистину, такое возможно только после казни и последующего распятия. 4. Справедливость необходима во всех начинаниях, а не только во взаимоотношениях правителя с подчиненными. Блюсти справедливость следует даже во взаимоотношениях между отцом и детьми. И если человек отдает предпочтение одному из сыновей или любит его больше остальных, то в семье начинается разлад, и портятся взаимоотношения между людьми. Йакуб отдавал Йусуфу предпочтение над остальными сыновьями и любил его больше остальных, и такое отцовское отношение побудило сыновей совершить грех, причинив вред себе, своему отцу и своему брату. 5. Человек должен остерегаться грехов, ибо один грех влечет за собой множество других прегрешений, и все заканчивается тем, что человек начинает совершать ужасные преступления. Братья Йусуфа замыслили разлучить своего отца с братом, и ради достижения своей цели им пришлось неоднократно прибегать к ухищрениям и лгать. Они солгали, когда принесли своему отцу рубашку, запачканную кровью. Они солгали, когда пришли поздно вечером и рыдали. Очевидно, люди долго расследовали это происшествие, и в течение этого срока им приходилось неоднократно лгать. И не исключено, что это продолжалось до тех пор, пока они не встретились с Йусуфом. Всякий раз, когда их спрашивали о случившемся, им приходилось лгать и приносить лживые свидетельства. Все это - вредные последствия грехов, которые неизбежно сопутствуют всевозможным прегрешениям. 6. Судить о человеке следует по тому, насколько совершенными были его последние деяния, а не по недостаткам, которые были присущи ему в начале пути. Сыновья Йакуба вначале совершили страшные злодеяния, которые можно назвать величайшим поводом для порицания и осуждения, однако впоследствии они искренне раскаялись в содеянном, попросили прощения у Йусуфа и своего отца и обратились к Аллаху с просьбой о прощении и милости. И если люди простили им причиненную несправедливость, то что можно думать об Аллахе - Милосерднейшем из милосердных? Именно поэтому мы считаем, что все сыновья Йакуба были пророками. Это - наиболее достоверное мнение по этому вопросу. Всевышний сказал: «Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху (Ною) и пророкам после него. Мы внушили откровение Ибрахиму (Аврааму), Исмаилу (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йакубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе (Иисусу), Айюбу (Иову), Йунусу (Ионе), Харуну (Аарону), Сулейману (Соломону). Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь)» (4:163). Колена - это двенадцать сыновей Йакуба и их потомки. Йусуфу приснилось, что его братья являются двенадцатью светящимися звездами. Звезда подразумевает свет и наставление на прямой путь, а эти качества бывают присущи Божьим пророкам. Но даже если они не были пророками, они были праведными богословами, которые наставляли людей на прямой путь. 7. Аллах одарил Йусуфа знаниями, выдержкой и благородным нравом. Он научил его призывать людей на путь Аллаха, внушил ему не медлить с прощением братьев, которые совершили грех, и все это проявилось в том, что Йусуф не стал упрекать и стыдить своих братьев. Он проявлял в высшей степени почтительное отношение к своим родителям, оказывал милость своим братьям и делал добро всем творениям. 8. Одно зло может оказаться легче другого, и лучше совершить менее тяжкое злодеяние, нежели совершить более тяжкий грех. Когда братья Йусуфа решили убить его или бросить вдалеке от дома, один из братьев сказал: «Не убивайте Йусуфа (Иосифа), а бросьте его на дно колодца, если вы решили действовать. Один из караванов вытащит его» (12:10). Его предложение было менее тяжким, и ему удалось удержать братьев от совершения более скверного прегрешения. 9. Если вещь перешла из рук в руки, и покупатель не знал о том, что продавец овладел этой вещью незаконным путем, то он не несет ответственности за то, что покупает, продает или использует этот товар. Братья Йусуфа продали его незаконным путем, потому что не имели права поступать таким образом. Караванщики отвезли его в Египет и продали визирю, в доме которого Йусуф был рабом, хотя ему и оказывали уважение. А Всевышний Аллах назвал визиря господином Йусуфа. 10. Мужчина должен остерегаться уединения с женщинами, которые могут соблазнить его. Также следует остерегаться любовных увлечений, которые могут причинить человеку вред. Жена визиря совершила свой ужасный поступок потому, что осталась наедине с Йусуфом и испытывала к нему страстную любовь. Это чувство не оставляло ее в покое, пока она не начала соблазнять Йусуфа. А затем она оболгала его, и его бросили в темницу на несколько лет. 11. Чувства к жене визиря, которые охватили Йусуфа и которые он отверг ради Аллаха, еще больше приблизили его к Нему, потому что такие чувства часто возникают в человеческой душе, призывающей творить зло. Такова природа большинства людей. Однако в сердце Йусуфа это чувство столкнулось с любовью к Аллаху и страхом перед Ним. Он отдал предпочтение любви к Аллаху и страху перед Ним, поступив вопреки своим низменным желаниям. Он стал одним из тех, кто боится предстать перед своим Господом и удерживает свою душу от низменных порывов. Он вошел в одну из семи групп праведников, которых Аллах укроет в тени Своего Трона в тот день, когда не будет другой тени. Именно среди этих людей окажется правоверный, которого красивая и знатная женщина позвала к себе, а он ответил: «Я боюсь Аллаха». Воистину, если в сердце человека возникло намерение совершить грех, то он заслуживает порицания только тогда, когда это намерение утверждается в его душе или сопровождается совершением греха. 12. Если вера проникла в сердце человека, и он стал совершать праведные деяния искренне ради Аллаха, то эта вера и искренность помогают ему избегать злодеяний, мерзости и отдаляться от всего, что влечет за собой ослушание Аллаха. Таково воздаяние за веру и искренность, и поэтому Он сказал: «Она возжелала его, и он возжелал бы ее, если бы не увидел знамение своего Господа. Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных (или искренних) рабов» (12:24). Такой перевод соответствует двум чтениям, в которых использованы соответственно слова мухлас ‘избранный’ и мухлис ‘искренний’. Безусловно, Всевышний Аллах избирает только тех рабов, которые искренне поклоняются Ему одному. И если человек посвящает свои деяния одному Аллаху, то Он избирает его и избавляет от злодеяний и мерзостей. 13. Если человек видит, что ситуация, в которой он оказался, является искушением и влечет за собой совершение греха, то он обязан сделать все возможное для того, чтобы выйти из этой ситуации и спастись от грехопадения. Именно поэтому, когда жена визиря стала соблазнять Йусуфа в своем доме, он попытался сбежать оттуда. Он бросился к двери, чтобы избежать зла, которое она могла причинить ему. 14. Если мужчина и женщина препираются друг с другом и не могут привести доказательства своей правоты, то решение следует выносить на основании второстепенных улик. Например, если мужчина и женщина препираются относительно домашней утвари и не могут доказать свою правоту, то вещь, которая обычно принадлежит женщине, должна достаться женщине, а вещь, которая обычно принадлежит мужчине, должна достаться мужчине. Приведем другой пример. Если плотник и кузнец заявляют о своих правах на орудие труда и не могут доказать свою правоту, то решение должно выноситься на основании внешнего вида этого орудия труда. Йусуф тоже был оправдан на основании второстепенных улик, ибо его правдивость и лжесвидетельство жены визиря можно было обосновать только тем, что его рубашка была порвана со стороны спины. В пользу справедливости этого вывода свидетельствует и решение, которое вынес Йусуф, когда среди вещей его брата нашли чашу. Он наказал его так, как следовало наказывать за воровство, хотя у него не было ни свидетелей, ни признания. Следовательно, если украденная вещь будет обнаружена у человека, то его можно обвинить в воровстве, особенно, если он известен как вор. Воистину, такая улика является более убедительной, нежели свидетельство другого человека. Это распространяется и на те случаи, когда человек вырывает вино или беременеет женщина, у которой нет мужа или господина. В таких случаях человека следует подвергнуть установленному шариатом наказанию, если только не обнаружится причина, которая может помешать этому. Именно поэтому Аллах назвал решение родственника жены визиря свидетельством и сказал: «А свидетель из ее семьи сказал: “Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он - один из тех, кто лжет. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он - один из тех, кто говорит правду”» (12:26–27). 15. Пророк Йусуф обладал как внешней, так и духовной красотой. Его внешняя красота заставила женщину, в доме которой он жил, а также других знатных женщин, которые собрались у нее в доме после того, как упрекали ее за привязанность к молодому рабу, порезать себе руки со словами: «Упаси Аллах! Да ведь это - не человек. Он - не кто иной, как благородный ангел» (12:31). А его духовная красота заключалась в его целомудрии и отказе от ослушания Аллаха даже тогда, когда этому способствовало множество факторов и обстоятельств. Даже жена визиря засвидетельствовала это, когда сказала: «Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался» (12:32). Позднее она сказала: «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его, а он - один из тех, кто говорит правду» (12:51). А знатные женщины сказали: «Упаси Аллах! Мы не знаем о нем ничего плохого» (12:51). 16. Йусуф предпочел попасть в темницу, нежели совершить грех, и таким же образом обязаны поступать все остальные рабы Аллаха. Если им придется выбирать между совершением греха или наказанием в мирской жизни, то они должны отдать предпочтение наказанию в мирской жизни, ведь грехопадение обрекает человека на мучительные страдания как при жизни на земле, так и после смерти. Именно поэтому истинному верующему ненавистно возвращение к неверию после того, как Аллах избавил его от него, подобно тому, как ему ненавистно быть брошенным в Адский Огонь. 17. Если человек оказывается в ситуации, которая подталкивает его к ослушанию Аллаха, то он должен обратиться за помощью к Аллаху и не полагаться на собственные силы. Вот почему Йусуф сказал: «Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд» (12:33). 18. Правильные познания и разум подталкивают человека к добру и удерживают его от зла, тогда как невежество подталкивает его к потаканию своим низменным страстям, хотя ослушание Аллаха причиняет человеку сущий вред. 19. Раб Божий должен поклоняться Аллаху не только в радости, но и в горе. Оказавшись в беде, Йусуф не перестал обращаться с мольбой к Аллаху. А когда его заточили в темницу, он принялся призывать двух юношей к единобожию и удерживать их от идолопоклонства. Будучи сообразительным человеком, он быстро понял, что двое юношей склонны ответить на его призыв. Они назвали его праведным и добродетельным человеком, попросили его истолковать видения, которые им приснились, и страстно желали услышать толкование своих снов. Йусуф воспользовался предоставленной ему возможностью и призвал их уверовать во Всевышнего Аллаха. Он сделал это до того, как истолковал их сновидения, дабы его проповедь принесла больше пользы. Вначале он разъяснил двум юношам, что приобрел знания и достиг совершенства, в котором они уже успели убедиться, благодаря правой вере, поклонению одному Аллаху и отречению от религии людей, которые не веруют в Аллаха и Судный день. Это была проповедь языком обстоятельств, после которой святой пророк понятными словами разъяснил пагубность многобожия и справедливость единобожия и обосновал свои утверждения ясными доводами. 20. При разъяснении религиозных истин всегда следует начинать с наиболее простых вопросов и постепенно переходить к более сложным. И поэтому, если человек задает вопрос проповеднику, испытывая при этом острую нужду в знании другого вопроса, то проповеднику следует разъяснить ему то, в знании чего он нуждается, до того, как ответить на заданный вопрос. Такое поведение свидетельствует об искренности и сообразительности учителя, а также о его способности правильно наставлять и обучать окружающих. Именно поэтому, когда двое юношей попросили Йусуфа истолковать сновидения, он вначале призвал их поклоняться одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей, и только после этого удовлетворил их просьбу. 21. Если человек оказывается в бедственном или затруднительном положении, то нет ничего плохого в том, что он прибегнет к помощи человека, который в силах избавить его от беды или рассказать о его положении тому, кто в состоянии оказать ему помощь. Подобный поступок не считается сетованием на судьбу и жалобой, обращенной к творениям. Поступать так принято, и поэтому люди часто просят друг друга оказать им помощь. Именно поэтому Йусуф попросил юношу, которому он предсказал освобождение из темницы, напомнить о нем его господину. 22. Преподаватель должен разъяснять истину искренне ради Аллаха и не должен превращать свои проповеди в средство для получения имущества, обретения высокого положения или извлечения иного рода пользы. Он не должен отказывать учащимся в помощи, если он искренне желал им добра, а они не выполнили того, о чем он попросил их. Йусуф настоятельно попросил юношу рассказать о его судьбе господину, однако юноша забыл об этом и не выполнил его просьбу. Когда же люди решили воспользоваться знаниями Йусуфа и послали юношу спросить его о толковании сновидения царя, он не стал укорять и бранить его за невыполнение задания. Напротив, он ответил на его вопросы самым совершенным образом. 23. Если человеку задают вопрос, то ему следует рассказать о том, что может принести спрашивающему пользу и связано с заданным ему вопросом. Ему также следует разъяснить дорогу, следуя которой спрашивающий может извлечь выгоду как при жизни на земле, так и после смерти. Такое отношение к людям свидетельствует о совершенной искренности и проницательности преподавателя, а также о его способности давать правильные наставления. Именно поэтому Йусуф не только истолковал сновидение царя, но и разъяснил, как люди должны поступать в течение нескольких лет, когда они смогут собрать большой урожай. 24. Человек не заслуживает порицания, если он стремится снять с себя обвинения и требует оправдания. Напротив, такой поступок заслуживает похвалы, и поэтому Йусуф отказывался покинуть темницу, пока люди не убедились в его невиновности и не узнали истину о женщинах, которые порезали себе руки. 25. Знание о религиозных законах и предписаниях, умение толковать сновидения и умение управлять делами являются превосходными качествами, обладать которыми намного лучше, нежели обладать прекрасной внешностью, потому что благодаря своей прекрасной внешности Йусуф попал в трудное положение и оказался в темнице, а благодаря своим знаниям обрел могущество, величие и власть на земле. Воистину, любые блага в мирской и будущей жизнях являются результатом и следствием полезных знаний. 26. Наука о толковании сновидений является одной из религиозных дисциплин, и человек получает вознаграждение за изучение или преподавание этой науки. Более того, толкование сновидений относится к вопросам, по которым богословы могут выносить религиозные постановления (фатва). Именно поэтому Йусуф сказал двум юношам в темнице: «Дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено» (12:41). Египетский царь сказал: «Разъясните мое видение, если вы умеете толковать сны» (12:43). А освобожденный из тюрьмы юноша сказал Йусуфу: «Поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям» (12:46). В этих откровениях использованы глаголы, от которых образуется арабское слово фатва. А это значит, что нельзя толковать сновидения, не имея соответствующих знаний. 27. Нет ничего страшного, если человек рассказывает о своих больших познаниях, праведных деяниях и других прекрасных качествах, если в этом есть необходимость, если человек не делает этого ради показухи и не обманывает при этом, потому что Йусуф сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий хранитель» (12:55). 28. Нельзя порицать человека, который занимает руководящую должность, если он делает все возможное для выполнения своих обязанностей перед Аллахом и перед Его рабами. И нет ничего предосудительного в том, что человек просит назначить его на руководящую должность, если он заслуживает этого больше других. Но если человек не достоин занимать руководящую должность, или если есть другие люди, которые не уступают ему по своим способностям или даже превосходят его, или если он стремится занять высокий пост не для того, чтобы претворять в жизнь законы Аллаха, то просить руководящую должность запрещается. 29. Аллах - Щедрый и Великодушный Господь, одаряющий Своих рабов благами как при жизни на земле, так и после смерти. Обрести Его милость после смерти можно благодаря двум факторам: вере и богобоязненности. Блага в Последней жизни намного превосходят земные удовольствия, и поэтому раб Божий должен всей душой стремиться к Его вознаграждению после смерти и не печалиться при виде земного богатства и мирских удовольствий, если он не способен насладиться ими. Напротив, он должен утешать себя вознаграждением в Последней жизни и великой милостью Господа. Именно поэтому Он сказал: «Воистину, вознаграждение в Последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны» (12:57). 30. Взимание продуктов питания с населения не запрещается, если это делается на благо народа и не причиняет вреда людям. И поэтому Йусуф приказал взимать с жителей Египта зерно и другие продукты питания в течение урожайных лет для того, чтобы подготовиться к грядущей многолетней засухе. Подобный поступок не противоречит упованию на Аллаха, потому что раб Божий должен уповать на Аллаха и совершать поступки, которые приносят ему пользу и являются залогом благополучия в мирской и будущей жизнях. 31. Йусуф настолько искусно распоряжался хранилищами земли, что сумел собрать огромное количество зерна. Даже жители других стран приезжали в Египет и просили отмерить им зерно, потому что им было известно об огромных запасах, приготовленных там. Об умении Йусуфа также свидетельствует тот факт, что он отмеривал каждому человеку ровно столько, сколько ему было необходимо, или даже меньше того, поскольку каждый проситель мог увести с собой только один верблюжий вьюк зерна. 32. Шариат разрешает приглашать людей в гости и оказывать почтение гостям. Более того, это является обычаем всех Божьих посланников, и поэтому Йусуф сказал своим братьям: «Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я - самый гостеприимный из хозяев?» (12:59). 33. Шариат не запрещает плохо думать о людях, если для этого есть основания или предпосылки. Поступать так не запрещается и не порицается, потому что пророк Йакуб вначале не позволил своим сыновьям отправиться на прогулку вместе с Йусуфом. Затем они стали упрашивать его, и он позволил им взять Йусуфа на прогулку. Когда же они вернулись и рассказали ему о том, как волк разорвал Йусуфа, он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение» (12:18). А когда сыновья стали просить его отпустить с ними Беньямина, он сказал: «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он - Милосерднейший из милосердных» (12:64). А когда Йусуф задержал младшего брата, и сыновья рассказали об этом своему отцу, он сказал: «О нет! Это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение» (12:83). И хотя в последнем случае сыновья не были виноваты в происшедшем, их предыдущие поступки побудили отца сказать такие слова. Поступив так, он не совершил ни греха, ни предосудительного поступка. 34. Шариат не запрещает прибегать к поступкам, которые препятствуют попаданию дурного глаза или другим несчастным случаям, а также способствуют снятию дурного глаза после того, как он попал на человека. Напротив, поступать так разрешается. Все на свете происходит в строгом соответствии с Божьим предопределением, и поступки, которые являются причиной благополучия и благоденствия, также соответствуют предопределению. Вот почему Йакуб сказал своим сыновьям: «Сыновья мои! Не входите через одни ворота, а войдите через разные» (12:67). 35. Если человек пытается вернуть себе права, которых его несправедливо лишили, то ему разрешается прибегнуть к хитрости. И знание тайных путей, посредством которых человек может достичь благой цели, является похвальным качеством. Однако шариат запрещает прибегать к хитростям, если человек пытается ущемить чужие права или совершить запрещенный поступок. 36. Если один человек не желает сообщить другому о происшедшем, то ему разрешается воспользоваться уловками. Это могут быть слова или поступки, благодаря которым человек сможет избежать лжи. Именно так поступил Йусуф, когда подбросил чашу в мешок своего брата, а затем вытащил ее оттуда. Он сделал вид, что младший брат украл эту чашу, только для того, чтобы ввести в заблуждение остальных братьев. А затем он сказал: «Упаси нас Аллах задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу вещь» (12:79). Он не сказал, что его брат украл эту чашу, и не сказал, что они искали ее. Он воспользовался общими выражениями, которые вполне можно было отнести к любому другому человеку, и такой поступок совершенно нельзя назвать предосудительным. Он сделал вид, что его брат украл чашу, для того, чтобы достичь поставленной цели и оставить младшего брата рядом с собой. А когда ситуация прояснилась, все обвинения с его брата были сняты. 37. Человек имеет право свидетельствовать только о том, что ему достоверно известно, что он видел своими глазами и что он узнал от заслуживающего доверия человека, в правдивости которого он не сомневается. Именно поэтому сыновья Йакуба сказали: «Отец наш! Твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном» (12:81). 38. Аллах подверг Своего пророка и избранника Йакуба великому испытанию, позволив его сыновьям разлучить его с Йусуфом, разлуку с которым он не мог вынести даже в течение одного часа. И хотя это сильно опечалило Йакуба, Всевышний позволил, чтобы их разлука продлилась долгие годы. В течение не менее тридцати лет печаль не покидала сердце Йакуба, пока он не лишился зрения. А затем его разлучили со вторым сыном, родным братом Йусуфа, и это лишь приумножило его печаль. Но, несмотря на эти тревожные обстоятельства, он терпеливо сносил тяготы Божьего предопределения и надеялся на Его вознаграждение. Он обещал проявить должное терпение, и нет никакого сомнения в том, что он сдержал свое обещание. И этому совершенно не противоречат его слова: «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху» (12:86). Воистину, если человек жалуется Аллаху, то это не означает того, что он не проявляет должного терпения. Однако терпение несовместимо с жалобами, обращенными к Божьим творениям. 39. Вслед за печалью всегда приходит радость, и вслед за тяготами всегда наступает облегчение. Долгое время Йакуб был опечален, и его печаль была неописуемо велика. Впоследствии ситуация усугубилась тем, что его семья оказалась в нищете, но Всевышний Аллах избавил их от тягот и печалей и позволил им повстречаться друг с другом. Это произошло, когда они больше всего нуждались в облегчении от Аллаха, и благодаря этому они заслужили огромное вознаграждение и обрели счастье. Из этого следует, что Аллах испытывает Своих рабов невзгодами и благоденствием, трудностями и благополучием, благодаря которым выявляются их терпение и благодарность, а их вера, убежденность и знания становятся еще более сильными и совершенными. 40. Людям разрешается рассказывать о своих болезнях и нужде, которую они испытывают, если при этом они не сетуют на свою судьбу, потому что Йусуф не стал упрекать своих братьев, когда они сказали: «О повелитель! Нас и наш род поразила беда» (12:88). 41. Богобоязненность является прекрасным качеством. Именно благодаря богобоязненности и терпению человек обретает блага как при жизни на земле, так и после смерти. И если человек обладает этими двумя качествами, то ему обеспечен прекрасный конец, ибо пророк Йусуф сказал: «Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро» (12:90). 42. Если Всевышний Аллах избавил человека от нужды, трудностей и бедственного положения, то человек обязан признать Божью милость, никогда не забывать положение, в котором он находился прежде, и благодарить Аллаха при каждом воспоминании об этом. Именно поэтому пророк Йусуф сказал: «Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями» (12:100). 43. Аллах оказал Йусуфу великую милость, когда подверг его тяжелым испытаниям и лишениям для того, чтобы он достиг самых больших высот и поднялся на самые высокие ступени. 44. Человек всегда должен просить Аллаха укрепить его веру и совершать способствующие этому деяния. А наряду с этим он должен просить Аллаха даровать ему благой конец и не лишать его милости вплоть до самой смерти. Именно поэтому пророк Йусуф сказал: «Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли! Ты - мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» (12:101). Такие выводы Аллах позволил нам сделать из этой удивительной коранической истории, и если читатель задумается над ней, то он непременно найдет в ней и другие мудрые назидания. Мы же просим Всевышнего одарить нас знанием, которое приносит пользу, и деяниями, которые Он принимает, ведь Он - Щедрый, Великодушный.