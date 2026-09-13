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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 107
Yusuf
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓاْ
ﱡ
أَن
ﱢ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱣ
غَٰشِيَةٞ
ﱤ
مِّنۡ
ﱥ
عَذَابِ
ﱦ
ٱللَّهِ
ﱧ
أَوۡ
ﱨ
تَأۡتِيَهُمُ
ﱩ
ٱلسَّاعَةُ
ﱪ
بَغۡتَةٗ
ﱫ
وَهُمۡ
ﱬ
لَا
ﱭ
يَشۡعُرُونَ
ﱮ
١٠٧
ﱯ
Do they feel secure that an overwhelming torment from Allah will not overtake them, or that the Hour will not take them by surprise when they least expect ˹it˺?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.