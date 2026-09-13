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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 105
Yusuf
105
12:105
وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ١٠٥
وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍۢ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٥
وَكَأَيِّن
ﱍ
مِّنۡ
ﱎ
ءَايَةٖ
ﱏ
فِي
ﱐ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱑ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱒ
يَمُرُّونَ
ﱓ
عَلَيۡهَا
ﱔ
وَهُمۡ
ﱕ
عَنۡهَا
ﱖ
مُعۡرِضُونَ
ﱗ
١٠٥
ﱘ
How many signs in the heavens and the earth do they pass by with indifference!
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