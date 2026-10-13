Согласно высказываниям толкователей Корана, сыны Исраила испытывали сильный страх перед Фараоном и отказывались поверить в то, что он утонул. Они терзались сомнениями, и тогда Аллах повелел морю выбросить тело тирана на возвышенность, дабы оно стало знамением для людей. Однако многие люди беспечно относятся к таким знамениям. Они становятся свидетелями многих удивительных явлений, однако не придают этому значения и не делают из этого полезных выводов. И только благоразумные люди, сердца которых всегда готовы внять истине, видят в Божьих знамениях величайшее доказательство истинности всего, что проповедовали посланники.