Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 90
Yunus
90
10:90
۞ وجاوزنا ببني اسراييل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا الاه الا الذي امنت به بنو اسراييل وانا من المسلمين ٩٠
۞ وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًۭا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٩٠
۞ وَجَٰوَزۡنَا
ﱍ ﱎ
بِبَنِيٓ
ﱏ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱐ
ٱلۡبَحۡرَ
ﱑ
فَأَتۡبَعَهُمۡ
ﱒ
فِرۡعَوۡنُ
ﱓ
وَجُنُودُهُۥ
ﱔ
بَغۡيٗا
ﱕ
وَعَدۡوًاۖ
ﱖﱗ
حَتَّىٰٓ
ﱘ
إِذَآ
ﱙ
أَدۡرَكَهُ
ﱚ
ٱلۡغَرَقُ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
ءَامَنتُ
ﱝ
أَنَّهُۥ
ﱞ
لَآ
ﱟ
إِلَٰهَ
ﱠ
إِلَّا
ﱡ
ٱلَّذِيٓ
ﱢ
ءَامَنَتۡ
ﱣ
بِهِۦ
ﱤ
بَنُوٓاْ
ﱥ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱦ
وَأَنَا۠
ﱧ
مِنَ
ﱨ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱩ
٩٠
ﱪ
We brought the Children of Israel across the sea. Then Pharaoh and his soldiers pursued them unjustly and oppressively. But as Pharaoh was drowning, he cried out, “I believe that there is no god except that in whom the Children of Israel believe, and I am ˹now˺ one of those who submit.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.