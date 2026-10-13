Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 89
Yunus
89
10:89
قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٨٩
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩
قَالَ
ﱁ
قَدۡ
ﱂ
أُجِيبَت
ﱃ
دَّعۡوَتُكُمَا
ﱄ
فَٱسۡتَقِيمَا
ﱅ
وَلَا
ﱆ
تَتَّبِعَآنِّ
ﱇ
سَبِيلَ
ﱈ
ٱلَّذِينَ
ﱉ
لَا
ﱊ
يَعۡلَمُونَ
ﱋ
٨٩
ﱌ
Allah responded ˹to Moses and Aaron˺,
1
“Your prayer is answered! So be steadfast and do not follow the way of those who do not know.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.