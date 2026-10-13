[ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ ] خوای گهوره وهحی بۆ موسى و هارونی برای نارد [ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ] له میصر بۆ قهومهكهی خۆتان ماڵ دروست بكهن و ماڵهكانتان بكهن به مزگهوت و ڕووی بكهن له قیبله كه (بیت المقدس) بووه، یاخود وتراوه: كهعبهی پیرۆز بووه، چونكه له فیرعهون دهترسان فهرمانیان پێكرا له ماڵهكانیان نوێژ و عیبادهتی خوای گهوره بكهن، یان كاتێك كه بهلآو سزایان سهخت بوو فهرمانیان پێ كرا به نوێژ كردن چونكه دڵنهواییهو هۆكاره بۆ لابردنى بهڵاو غهم و خهفهت [ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٨٧) ] وه نوێژهكانتان بكهن وه موژده بده به باوهڕداران بهپاداشتى زۆرو سهركهوتنى نزیك.