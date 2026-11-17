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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 8
Yunus
8
10:8
اولايك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٨
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱑ
مَأۡوَىٰهُمُ
ﱒ
ٱلنَّارُ
ﱓ
بِمَا
ﱔ
كَانُواْ
ﱕ
يَكۡسِبُونَ
ﱖ
٨
ﱗ
they will have the Fire as a home because of what they have committed.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.