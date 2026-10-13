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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 72
Yunus
72
10:72
فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين ٧٢
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٧٢
فَإِن
ﱤ
تَوَلَّيۡتُمۡ
ﱥ
فَمَا
ﱦ
سَأَلۡتُكُم
ﱧ
مِّنۡ
ﱨ
أَجۡرٍۖ
ﱩﱪ
إِنۡ
ﱫ
أَجۡرِيَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
عَلَى
ﱮ
ٱللَّهِۖ
ﱯﱰ
وَأُمِرۡتُ
ﱱ
أَنۡ
ﱲ
أَكُونَ
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
ﱵ
٧٢
ﱶ
And if you turn away, ˹remember˺ I have never demanded a reward from you ˹for delivering the message˺. My reward is only from Allah. And I have been commanded to be one of those who submit ˹to Allah˺.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.